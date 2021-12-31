Bodrum’da yılbaşı şöleni başladı Binlerce kişi meydanda toplandı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yılbaşı coşkusu başlarken, binlerce kişi meydanda toplandı.



2022 yılına çok az bir süre kala kutlamaların adresi Bodrum Belediye Meydanı’nda binlerce kişi toplandı. Adım atacak yerin kalmadığı meydanda binlerce kişi çalan müzik eşliğinde eğleniyor. Neyzen Tevfik Caddesi’nden meydana giren bando ekibi de renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrum’da gecenin ilerleyen saatlerinde ünlü sanatçı Sertab Erener sahne alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.