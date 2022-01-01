Muğla’da “Dalaman Havalimanı Sigarayı Bırakıyor” projesi başlatıldı

Muğla’da, “Dalaman Havalimanı Sigarayı Bırakıyor” projesi Dalaman Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Hayrettin Balcıoğlu, kamu ve özel sektör temsilcileri ve kampanyaya katılan çalışanların iştiraki ile YDA Dış hatlar Terminali konferans salonunda yapılan törenle başlatıldı.

Dalaman Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Hayrettin Balcıoğlu başlatılan proje ile ilgili konuşmasında, sigara bağımlılığı ile mücadelede Havalimanındaki kurum ve kuruluşların birlik içinde kampanyayı sahiplenerek yürütmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek çalışanları sigarayı bırakmak için gösterdikleri gayretten dolayı tebrik etti. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Gününde sigarayı bırakmak isteyenleri motive edecek bir etkinlik planlandığını ayrıca aynı etkinlikler kapsamında projenin yürütülmesinde gelinen nokta konusunda bir raporun paylaşılacağını ifade etti.

Balcıoğlu, pandemi sürecinde sigara içenlerin daha ciddi risk altında olduğunu, sigara bırakmanın pandeminin bitirilmesinde olumlu destek sağlayacağını, bu vesile ile yeni yılın tüm insanlığa mutlu ve sağlıklı yıllar getirmesini temenni ettiğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Dalaman İlçe Sağlık Müdürü Dr. Filiz Koçyiğit, “Sigara kullanımının İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri” konulu sunumunda sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Sigaranın birçok kanser türüne sebep olduğu yarına bırakmadan bugünden bırakılmasının sağlık açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Özellikle Covid19 salgınının sigarayı bırakmak için fırsat olduğunu çünkü bu salgının en çok sigara içenleri etkilediğini ifade ederek sözlerine son verdi.

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