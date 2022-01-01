Kiralık araçla gelip başka aracı çaldılar

Muğla'da kiralık araca taktıkları çalıntı plaka ile Milas ilçesinde bir ticari aracı çalan 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise halen aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesinde park halinde bulunan 49 AAY 82 plakalı ticari araç, 25 Aralık 2021 tarihinde çalındı. Olayın ardından inceleme başlatan Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri aracın, E.B. ve V.A. tarafından Bodrum’dan kiralanan araçla olay yerine gelen A.N. tarafından çalındığını tespit etti. Çalınan araca, başka bir otomobilden çalınan plakanın takılarak Milas dışına çıkarıldığının da belirlenmesinin ardından olay yerine gelinen aracı kiralayan E.B. ve V.A. Bodrum’da, A.N. ise Milas’ta gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilirken, olayla ilgisi olduğu belirlenen bir kişinin de çalıntı araçla birlikte arandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.