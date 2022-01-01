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Apartmandaki yangında 15 kişiyi itfaiye kurtardı

DHA

Apartmandaki yangında 15 kişiyi itfaiye kurtardı


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA´nın Dalaman ilçesinde, 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında üst kattaki dairelerde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 15 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.
Karaçalı Mahallesi Şehit Hamza Atakul Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın zemin katında saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da üst kattaki dairelerde mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. 15 kişi, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilendikleri belirlenen bu kişiler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Evde zarara neden olan yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Cavit AKGÜN
2022-01-01 15:40:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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