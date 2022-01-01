Yaşlı kadın son anda kurtuldu Muğla’nın Milas ilçesinde bir ikamette çıkan yangın sırasında evde bulunan 80 yaşındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Milas’ın Hacıapti Mahallesi Eski Aydın Caddesi Çöllüoğlu Düğün Salonu yanında bulunan bir ikamette yangın çıktı.

Yükselen dumanları fark eden vatandaşların durumu 112’ye bildirmesinin ardından olay yerine itfaiye, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, evde yalnız yaşayan ve çıkan yangın sırasında dışarı çıkamayan 80 yaşındaki Fatmana Yalçıntaş kurtardı.

Elektrik sisteminden çıktığı belirlenen yangın söndürülürken, hastaneye sevk edilen 80 yaşındaki Fatmana Yalçıntaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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