Bodrumlu kızlar 3. lige hazırlanıyor

2018 yılında kurulan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Futbol Takımı, Şubat ayında başlayacak Kadınlar 3. Ligi’ne hazırlanıyor.



Bodrum’da ikamet eden spora gönüllü, futbola meraklı lise öğrencisi kızlarla 2018 yılı haziran ayında kurulan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Futbol Takımı, 2019 yılında Yıldız kızlar Türkiye Şampiyonasında Bodrum’u temsil etmişti.

Geçen sezon pandemi sebebiyle resmi müsabakalarda oynayamayan Bodrum’un gençleri, bu yıl 20212022 Sezonunda Kadınlar 3.liginde mücadele edecek. 1621 yaş aralığındaki 26 sporcu, 56 Şubat tarihlerinde oynanacak lige Gümbet Dolgu Alanı’ndaki Bodrumspor tesislerinde hocaları Hakan Diğer önderliğinde antrenman yaparak hazırlanıyor.

Haftada 4 gün antrenman yapan gençler, ilk kez oynayacakları 3.Ligde başarılı olmak istiyor.

Stoper mevkisinde oynayan 17 yaşındaki Sudenaz Şenci, “2019 yılında futbola başladım. Önceden basketbol oynuyordum. Futbolu sevdim ve ilgim olduğu için devam ettim. Şu an çok severek yapıyorum. İlgim çok fazla. İzlemesini ve oynamasını çok seviyorum. Diğer arkadaşlarım da o şekilde. Bu sene 3. Lig’de mücadele edeceğiz. Hedefimiz bu ligde başarılı olmak.” diye konuştu. Şenci, futbolun sadece erkek sporu olmadığını ve kadınların da bu sporu başarılı bir şekilde yapabildiğini göstermek istediklerini dile getirdi.

2018 yılından beri Bodrumspor bünyesinde olduğunu ifade eden 20 yaşındaki stoper Fatma Arslan da “Antrenmanlara severek geliyorum, severek yapıyorum. Bu sene mücadele edeceğimiz 3. Ligi sabırsızlıkla bekliyorum.” şeklinde konuştu.

Orta sahada oynayan Rumeysa Nur Güçlü futbolu çok sevdiğini ifade ederek “Lige katılmayı çok istiyorum. Ligde çok daha açılacağımızı düşünüyorum. Kendimizi daha çok geliştiririz” dedi.

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