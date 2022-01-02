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Furkan’ın altında kaldığı duvar görüntülendi Minik Furkan'ın ihmal sonucu öldüğü iddia edildi

İHA

Furkan’ın altında kaldığı duvar görüntülendi Minik Furkan'ın ihmal sonucu öldüğü iddia edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yıkılan bina cephe kaplamasının altında kalarak yaşamını yitiren 2 yaşındaki Furkan Akmeşe, toprağa verildi. Küçük Furkan’ın ihmal sonucu öldüğü ileri sürüldü.
Olay, dün Gümüşlük Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen ilk bilgiye göre, 2 yaşında olduğu öğrenilen Furkan Akmeşe, evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada evin kayrak taşlardan oluşan cephe kaplaması yıkıldı. Taşlar, bahçede arabası ile oynayan 2 yaşındaki Furkan’ın üzerine düştü.
O esnada bahçede çocuğunun oyun oynayışını izleyen anne Kıymet Akmeşe’nin gözü önünde yaşanan olayda anne şoka girdi. Taşların bir kısmı da binanın diğer cephesindeki pergolenin üzerine yıkıldı. O esnada pergole altında bulunan Akmeşe ailesinin 2 komşusu, pergole sayesinde taşların altında kalmaktan kuruldu. Anne ve komşuları tarafından taşların altından çıkarılan çocuk, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Minik Furkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Furkan’ın ölümü ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Minik Furkan, bugün Gümüşlük Karakaya Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.

Yıkılan duvar, büyük ihmali ortaya çıkardı
Olayın yaşandığı yer ve yıkılan duvar, görüntülendi. Binanın dışına sonradan iddiaya göre eve iskan almak için yapıldığı sanılan cephe kaplamasının üstünkörü şekilde yapıldığı görüldü. Duvara herhangi bir işlem uygulamadan yapıştırılan kayrak taş cephe kaplamasının, aynı şekilde yapılan yan binalarda da yıkılmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Akmeşe ailesinin 15 yıllık aile dostu, Tayfun Berk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Benim evim buraya 50 metre yakınlıkta. Hemen koştum geldim. Olay yeri jandarma falan hepsi buradaydı. Fakat çocuk yoktu. Mehmet kardeşimiz ve çocuğumuzun annesi çocuğumuzu alıp hastaneye yetiştirmeye çalışmışlar ama zaten çocuk burada vefat etmiş. Yapılan yerleri görüyorsunuz. Müteahhit ihmali. Neden böyle yapılmış? Burasının iskanı alınamamış. Zannediyoruz ki projede binanın etrafı taş kaplıydı herhalde. İskan verilmeyince paldır küldür bu gördüğünüz şekilde hiçbir tırtıklama yapılmadan, hiçbir şey alınmadan sıvayla yapıştırıp geçmişler. Dolayısıyla bundan zaten 2 gün önce 3 bina alttaki binanın da taşları aşağı inmiş. Müteahhitti aramışlar, müteahhit siz söktürün diye haber vermiş. Site sakinleri de 3 gün içerisinde daha duvarları sökemeden bu olay başımıza geliyor. 2 yaşındaki yavrumuzu kaybediyoruz. Kendisi daha 3 gün önce doğum gününü kutlamıştık.”
İhmali olan kişilerin cezalandırılmasını isteyen Tayfun Berk, yapılarla ilgili denetimlerin de daha çok sıklaştırılması gerektiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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