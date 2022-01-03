Bodrumspor kampa girdi

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BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 31 puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde tamamlayan Bodrumspor, ikinci yarı öncesi Antalya'da kampa girdi. Yeşil-beyazlı takım, kamptaki ilk antrenman sonrası 1 Ocak doğumlu olan teknik direktör İsmet Taşdemir'in doğum gününü de kutladı. Bodrumspor, ikinci yarının ilk sınavında 16 Ocak'ta Afjet Afyonspor deplasmanına çıkacak.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA

2022-01-03 11:50:14



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