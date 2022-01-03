Bodrum'da 2'si ölü 1'i baygın 3 köpek bulundu



Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 1 köpek yolda baygın halde bulundu. Köpeğin zehirlendiğinden şüphelenen vatandaşların mbölgede yaptığı araştırmada yolda hareketsiz şekilde bulunan 2 köpeğin öldüğünü belirledi.

Olay, geçen 29 Aralık'ta Gümüşlük Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Çevre sakinleri yerde baygın halde yatan bir köpek olduğunu fark ederek durumu belediye ekiplerine bildirdi. Köpeğin zehirlendiğinden şüphelenerek çevrede araştırma yapan yöre halkı aynı bölgede 1'i sahipli diğeri sahipsiz 2 köpeği ölü halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve zabıta ekipleri geldi. Bölgedeki bazı vatandaşlar 7 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürerken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baygın halde bulunan köpek ise Turgutreis Bakımevi'nde tedaviye alındı. Ekiplerce, zehirlendiği tespit edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Köpek ölümleriyle ilgili savcılık tarafından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren, 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri uyarınca ölen hayvanlarla ilgili olarak çok yönlü adli soruşturma başlatılmıştır. Can dostlarımızla bu dünyayı daha adil paylaşmak zorunda olduğumuzun bilinci ile daha öncede olduğu gibi onlara yapılan her türlü eziyet, işkence ve ölümlerine ilişkin olarak şüpheli veya şüphelilerin tespiti bakımından tüm adli imkanların seferber edildiğini, soruşturmanın titizlikle devam ettiği hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-01-03 18:59:29



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