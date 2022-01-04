Motosiklet sürücüsü Meryem, kazada öldü

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da otobüsün arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Meryem Küçükünal (23), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ula ilçesi Ataköy mevkisinde meydana geldi. Ortaca'dan Marmaris'e giden Sedat Göktaş (53) idaresindeki 48 S 5122 plakalı servis otobüsü, aynı şeritte seyreden Meryem Küçükünal yönetimindeki 48 DC 474 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Meryem Küçükünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Küçükünal'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Sedat Göktaş da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-01-04 11:25:14



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