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Büyükşehir’in yeni itfaiye erleri göz dolduruyor Muğla Büyükşehir Belediyesinde kısa bir süre önce göreve başlayan itfaiye erleri, düzenlenen tatbikatta tam not aldılar.

İHA

Büyükşehir’in yeni itfaiye erleri göz dolduruyor Muğla Büyükşehir Belediyesinde kısa bir süre önce göreve başlayan itfaiye erleri, düzenlenen tatbikatta tam not aldılar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, geçtiğimiz günlerde bünyesine katılan 71 personele tatbikat eğitimi verildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, bir araç yangını ve içinde sıkışan yaralının kurtarılması işlendi.
İlk ihbar olarak araç yangınına çıkış yapan yeni itfaiye erleri, olay yerine kısa sürede gelerek hızlı bir şekilde çevre güvenliğini sağlayarak yanan araca müdahale etti. Zamanla yarışan ekipler, kısa sürede yanan aracı söndürdü.
Senaryo gereği sıkışmalı trafik kazası ihbarı alan ekipler, araç içinde mahsur kalan iki vatandaşı çıkarmak için yoğun mücadele verdiler. Kaza kırım aletleri ile sıkışan vatandaşları araçtan çıkaran ekipler, senaryo gereği yaralıları güvenli bölgeye taşıdılar.
Yeni erlerin, olay esnasındaki bir birleri ile ortak hareketleri, diyalogları, müdahale şekilleri dikkate alınan uygulamalı tatbikatlardaki özverili mücadelelerine amirleri tarafından tam not verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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