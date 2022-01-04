Furkan’ın ölümüne sebep olan cephe kaplamaları kaldırılıyor Belediye ekipleri tehlike saçan kaplamaları sökmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Furkan’ın ölümüne sebep olan cephe kaplamaları kaldırılıyor Belediye ekipleri tehlike saçan kaplamaları sökmeye başladı

İHA

Furkan’ın ölümüne sebep olan cephe kaplamaları kaldırılıyor Belediye ekipleri tehlike saçan kaplamaları sökmeye başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde minik Furkan’ın ölümüne neden olan cephe kaplamaları, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılıyor.
01 Ocak günü Gümüşlük Karakaya Mahallesi’nde yaşanan olayda evinin bahçesinde annesinin gözetiminde oyun oynayan 2 yaşındaki Furkan Akmeşe’nin üzerine evin kayrak taşlardan oluşan cephe kaplaması yıkıldı. Taşlar, bahçede arabası ile oynayan 2 yaşındaki Furkan’ın üzerine düştü. Taşların bir kısmı da binanın diğer cephesindeki pergolenin üzerine yıkıldı. O esnada pergole altında bulunan Akmeşe ailesinin 2 komşusu, pergole sayesinde taşların altında kalmaktan kuruldu. Anne ve komşuları tarafından taşların altından çıkarılan çocuk, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Minik Furkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Furkan’ın ölümü ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Minik Furkan, 2 Ocak günü ikindi namazının ardından Karakaya Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi. Binanın dışına sonradan iddiaya göre, eve iskan almak için yapıldığı sanılan kayrak taş cephe kaplamasının üstünkörü şekilde, duvara herhangi bir işlem uygulamadan yapıştırıldığı görüldü.
Bahse konu binanın cephe kaplamaları için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla söküm çalışması başlatıldı. Bodrum Belediyesince yürütülen çalışmaların sabah saatlerinden bu yana sürdürüldüğü bildirildi. Bölgede aynı şekilde yapılan 12 blok olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’in yeni itfaiye erleri göz dolduruyor Muğla Büyükşehir Belediyesinde kısa bir süre önce göreve başlayan itfaiye erleri, düzenlenen tatbikatta tam not aldılar.
YEREL HABERLER Büyükşehir’in yeni itfaiye erleri göz ...
Yangında dumandan zehirlenen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yangında dumandan zehirlenen genç hayatını kaybetti
Muğla Büyükşehir otobüs filosuna 90 araç kattı Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağını genişletmek, filosunu gençleştirmek ve sefer sayılarını arttırmak için 90 yeni otobüsü envanterine kazandırıyor.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir otobüs filosuna 90 araç kattı Muğla ...
Motosiklet sürücüsü Meryem, kazada öldü
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü Meryem, kazada öldü
Kuyuya düşen köpek için seferber oldular
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpek için seferber oldular
Bodrum'da 2'si ölü 1'i baygın 3 köpek bulundu
YEREL HABERLER Bodrum'da 2'si ölü 1'i baygın 3 köpek bulundu
Bodrum’da köpeklerin zehirlendiği iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER Bodrum’da köpeklerin zehirlendiği iddiasına ...
Muğla'daki sahte içki operasyonlarında 15 tutuklama
YEREL HABERLER Muğla'daki sahte içki operasyonlarında 15 tutuklama
Köyceğiz’de arılı kovan desteklemesine esas tespitler tekne yolculuğu ile tamamlandı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de arılı kovan desteklemesine esas tespitler ...
Datça'da anemonlar açtı; halk 'baharın müjdecisi' dedi
YEREL HABERLER Datça'da anemonlar açtı; halk 'baharın müjdecisi' ...
Ortaokul öğrencilerine suyun döngüsü anlatıldı
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencilerine suyun döngüsü anlatıldı
Köpeklerin saldırdığı 8 keçi telef oldu
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırdığı 8 keçi telef oldu
Sokak hayvanları için proje ürettiler Hayvanlar için sıcak bir yuva olacak
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için proje ürettiler Hayvanlar için ...
Marmaris’te çözümün adresi halk masası oldu
YEREL HABERLER Marmaris’te çözümün adresi halk masası oldu
Bodrumspor kampa girdi
YEREL HABERLER Bodrumspor kampa girdi
Bodrum'da, üzerine beton kaplama düşen Furkan toprağa verildi
YEREL HABERLER Bodrum'da, üzerine beton kaplama düşen Furkan toprağa ...
Furkan’ın altında kaldığı duvar görüntülendi Minik Furkan'ın ihmal sonucu öldüğü iddia edildi
YEREL HABERLER Furkan’ın altında kaldığı duvar görüntülendi Minik ...
Lüks otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Lüks otomobil alev alev yandı
Güzel havayı fırsat bilen sahile indi Marmarisliler 2022’in ilk hafta sonunu sahilde geçirdi
YEREL HABERLER Güzel havayı fırsat bilen sahile indi Marmarisliler ...
Bodrumlu kızlar 3. lige hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bodrumlu kızlar 3. lige hazırlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.