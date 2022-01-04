Oktay Akbal ismi ödülle yaşatılıyor Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oktay Akbal isminin yaşatılması için 2’ncisi gerçekleştirilecek Oktay Akbal Edebiyat Ödülü başvuruları 7 Ocak 2022 tarihinde sona eriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Gazeteci Oktay Akbal’ın adını yaşatmak, Türk Edebiyatını desteklemek, yaygınlaştırmak ve başarılı yazarları ödüllendirmek amacıyla ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’ yarışması düzenliyor.

2021 yılından ilk olarak hikâye dalında gerçekleşen edebiyat ödülü, 2022 yılında roman dalında düzenleniyor. 7 Ocak 2022 tarihinde sona erecek olan Oktay Akbal Edebiyat Ödülü başvuruları, Muğla Büyükşehir Belediyesi Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü’ne yapılacak olup yarışmaya katılacak olan eser sahipleri, eserlerini posta, kargo, elden vb. şekillerde adrese teslim edebiliyor.

Oktay Akbal Edebiyat Ödülü 2022 yılı Seçiciler Kurulu’nda, Hikmet Altınkaynak (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Eleştirmen), Doğan Hızlan (Hürriyet Gazetesi Danışmanı, Yazarı, Eleştirmen), Rûken Kızıler (Editör), Aykut Küçükkaya (Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Yazar) ve Zeynep Oral (Pen Başkanı, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı) yer alıyor. Ödül töreni Oktay Akbal’ın doğum günü olan 20 Nisan’da gerçekleşecek.

Yarışmaya katılacak olan eser sahipleri Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü” Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Şube Müdürlüğü Adres: Orhaniye Mahallesi Bülent Önuçan Sokak No:2 48000 Muğla Telefon: 4444801 1952 (Belediye Santral) başvuruda bulunabilecek.

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