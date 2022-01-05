Harun Kavaklıdere, Karacabey Belediyespor'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrumspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Yeşil-beyazlılar golcüsü Harun Kavaklıdere ile yollarını ayırdı. Bodrumspor'da bu sezon 18 maçta 5 gol atan 23 yaşındaki golcü futbolcu Teco Karacabey Belediyespor'la anlaşma sağladı. Bodrumspor altyapısından yetişen Harun, Fraport Tav Antalyaspor, Nasadoge Menemenspor ve Bingölspor formalarını da terletti. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum

2022-01-05 11:24:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.