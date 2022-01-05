“Geri Dönüşüm” ile örnek oluyor Ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent hedefleyen Menteşe Belediyesi, bu çalışmaları ile örnek belediyeler arasında yer alıyor.

Menteşe Belediyesi tarafından 2021 yılı içinde ayrıştırılabilir atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılması için sürdürülen çalışmalar kapsamında; 45 Bin 300 ton evsel atık, 3 Bin 300 ton ambalaj atığı, 247 kilogram tehlikeli atık, 100 ton bitkisel atık yağ, 72 ton atık motor yağı, 700 kilogram atık pil, 254 kilogram elektronik atık ve 67 ton hurda atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Sürdürülebilir bir çevre bilincinin önemine dikkat çeken Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş şunları söyledi: ‘’Menteşe Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir kent, sürdürülebilir bir çevre bilincini oluşturmak için geri dönüşümü destekliyor ve çok önemsiyoruz. Bu amaçla kentimizin farklı noktalarına konuşlandırdığımız ayrıştırma ünitelerimiz ile atıklarımızı sınıflandırıyoruz. Halkımız da geri dönüşümün konusunda oldukça bilinçli ve öneminin farkındalar. Belediye olarak bu farkındalığı oluşturmak için yarışmalar da düzenliyoruz. Hedefimiz ayrıştırılabilir atıkları doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırarak, geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve bu sayede ülke ekonomisine de katkı sağlamak”

Menteşe Belediyesi, ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde, geri dönüştürülen her 1 ton kâğıt/karton atık ile onlarca ağacı da kesilmekten kurtardı.

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