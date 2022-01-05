Bodrum’da 219 kez patlayan su isale hattı değiştirildi Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bodrum İlçesi Yahşi Mahallesinde 219 kez patlayan ve sık sık vatandaşların su sorunu çekmesine neden olan 2 bin metrelik DSİ içme suyu hattını değiştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Bodrum’da devam eden kanalizasyon ve arıtma tesisi projelerinin yanı sıra bölgedeki diğer sorunları çözmek için de çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Bodrum’u besleyen DSİ ana içme suyu hatlarında bu güne kadar 2000’in üzerinde patlak meydana gelirken çeşitli mahallelerde uzun süreli su kesintileri yaşanmıştı. Bu kesintilerden en çok zarar gören Mahallelerin başında gelen Yahşi Mahallesindeki hat için MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Eski hat modern borularla değiştirildi

Yahşi Mahallesi’nde yer alan 2 bin 350 metrelik depo ayrım hattında yapılan çalışmalarla arızaların yaşandığı 2 bin metrelik HDPE borunun bulunduğu kısım modern borularla değiştirildi. Yeni yılın ilk günlerinde tamamlanan çalışma ile 219 patlağın oluştuğu 2 bin metrelik kısım değişirken, hattın geri kalan 350 metrelik kısmı için de inceleme ve çalışmalar devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni sezonda bölgede yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için çalışmalarına ve yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

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