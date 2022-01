Meryem'in ölümüne neden olan otobüs şoförü: Yapabileceğim bir şey yoktu

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ula ilçesinde, otobüs çarpması sonucu hayatını kaybeden motosikletli Meryem Küçükünal (23), Fethiye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şoför Sedat Göktaş (53) ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Göktaş, savcılıktaki ifadesinde, "Başından kan geliyordu, yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Her şey anlık gelişti. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm" dedi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Ataköy mevkisinde meydana geldi. Ortaca'dan Marmaris'e giden Sedat Göktaş'ın (53) kullandığı 48 S 5122 plakalı otobüs, aynı şeritte olan Meryem Küçükünal yönetimindeki 48 DC 474 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Küçükünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Meryem Küçükünal'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Küçükünal'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen Meryem Küçükünal, Fethiye'de dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaza sonrası gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şoför Sedat Göktaş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'KÖR NOKTAMA GİRDİĞİ İÇİN MOTOSİKLETİ GÖREMEDİM'

Savcılıktaki ifadesinde 25 yıldır şoförlük yaptığını belirten Sedat Göktaş, "Ortaca'dan Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na askeri personel götürüyorum. Saat 07.00 sıralarında yolcuları alarak Marmaris istikametine doğru çıkış yaptım. Ataköy mevkisine yaklaştığımız zaman önümde plakasını hatırlamadığım bir firmaya ait otobüs, akaryakıt istasyonuna girmek için sinyalini verdi. Ben de sol sinyalimi vererek kendimi sol şeride attım. O esnada otobüsün önünden 48 DC 474 plakalı motosiklet önüme çıktı. Normal hızla gidiyordum, zaten önümde otobüs olduğu için hızımı epey düşürmüştüm. Motosiklet direkt sol şeride geçti. Motosiklet yoldan değil de kaldırımın ortasındaki boşluktan karşı şeride geçecekti. Sağ tarafımda otobüs olduğu ve kör noktama girdiği için motosikleti göremedim. Aracımın sol tarafından motosikletle çarpıştım" dedi.

'HER ŞEY ANLIK GELİŞTİ'

Çarpmanın etkisiyle motosikletin, kullandığı aracın altına girdiğini anlatan Göktaş, "Otobüs hafiften havalanınca sol taraftaki kaldırıma çarparak lastik patladı ve lastik patlayınca aracımın frenleri tutmadı. Araçtan hemen indim. Ön tarafa baktığımda ismini sonradan öğrendiğim Meryem Küçükünal'ın otobüsün altında kaldığını gördüm. Başından kan geliyordu. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Her şey anlık gelişti. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Olayın anlık gelişmesine rağmen tüm şoförlük tecrübelerimi kullanarak kazayı engellemeye çalıştım" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-01-05 13:08:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.