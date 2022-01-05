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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas Kaymakamlığı'ndan, trafik kazası ile ilgili açıklama

İHA

Milas Kaymakamlığı'ndan, trafik kazası ile ilgili açıklama

Milas Kaymakamlığı'ndan, bugün sabaha karşı Selimiye Mahallesi Etrenli yolu üzerinde yaşanan trafik kazası ile ilgili açıklamada bulunuldu.

Milas Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada; "Selimiye Mahallesi Etrenli yolunda 05.01.2022 saat 07.10 sularında taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan öğrenci servisi ana yola çıkmak için yol ayrımında beklerken kontrolünü kaybeden tır şoförünün duran aracımıza çarpması sonucu 17 öğrenci ve 1 servis şoförü yaralanmıştır. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılarak 112 ambulans ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi’ne ve özel bir hastaneye getirilerek tedavi altına alınmış olup 2 öğrencimizin tedavileri için gereken uzman personel ve tıbbı cihazın ilçemiz hastanelerinde bulunmaması sebebiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir. 12 öğrencimizin ayakta tedavisi tamamlanmış olup yaralanma olan 2 öğrencimiz Özel İzan Sağlık Hastanesi’nde müşahede altında tutulmak amacıyla ve 1 öğrencimiz de Milas Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilecek olması sebebiyle yataklı servise alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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