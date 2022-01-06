Büyükşehirden Dalaman’a 32 Milyon TL’lik yatırım Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman ilçesinde 32milyon TL tutarındaki alt ve üst yapı çalışmalarını Ocak ayı sonunda başlatıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Kavaklıdere ve Yatağan İlçesinde başlattığı alt ve üst yapı çalışmalarına devam ederken 2022 yılının ilk yatırımını Dalaman ilçesinde de başlatıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman İlçesi Turgutreis ve Seyfettin İnce Caddesi başta olmak üzere muhtelif sokaklarda içme suyu, kanalizasyon, yol ve kaldırım çalışmalarını başlatıyor. 32 Milyon TL yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında Dalaman halkı modern alt ve üst yapı sistemlerine kavuşacak. Projenin tamamlanmasının ardından bu bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet verecek hizmetler hayata geçirilecek ve Dalaman önemli bir yatırım almış olacak.

Alt ve üst yapı çalışmaları yapılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların Turgutreis ve Seyfettin İnce caddeleri ile muhtelif sokaklarda yapılacağı belirtildi. Yapılacak çalışmanın 4 kilometre uzunluğunda olacağı açıklanan yazılı metinde, şu bilgilere yer verildi; “Dalaman ilçemizde bulunan Turgutreis caddesinde 760 metre kanalizasyon, Bin 70 metre içme suyu yapılacak. Ayrıca Seyfettin İnce caddesinde Bin 350 metre kanalizasyon, 2 bin 400 metre içme suyu, Mimar Sinan Caddesinde 340 metre kanalizasyon ve 340 metre içme suyu, Cengiz Topel Caddesinde 320 metre kanalizasyon, 320 metre de içme suyu hat çalışması yapılacak. Toplam 4 buçuk kilometre uzunluğunda uzunluğun da yapılacak alt yapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmalarına geçilecek”

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