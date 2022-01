Mehmet Akif İnan’ın 22’nci vefat yılı Şair, yazar, araştırmacı, öğretmen ve Eğitim Bir-Sen’in kurucu genel Başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 22’inci yılında Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi tarafından anıldı.

Edebiyat dünyasında 'Kudüs Şairi' olarak da nam salan Eğitim BirSen'in kurucu genel Başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 22'inci yılında anılıyor.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Akif İnan’ın 1992 yılında 14 arkadaşı ile çıktığı zorlu yolculukta bugün gelinen noktanın her kilometre taşında kurucu genel başkan Akif İnan’ın mirası bulunduğunu belirtti.

Uçak yaptığı açıklamada, “Örselenen, tarumar edilen medeniyet değerlerimizin yeniden inşa mücadelesine kalemiyle, kelamıyla, eylem önlüğüyle; şair, yazar, öğretmen ve sendikacı kimliğiyle büyük katkılarda bulunan Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ı, vefatının 22’nci senei devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz. Edebiyat dünyamızın ‘Yedi Güzel Adam’ından biri ve Kudüs Şairi olarak da anılan Akif İnan, memleketine, kültürüne adanmış milletin bir değeridir. Kurduğu sendika, Türkiye’de sendikacılığa yeni bir soluk getirmiş, özgün duruşuyla onlarca kazanım üretmiş, birçok sorunun çözümünü sağlamış, hak ve özgürlük mücadelesinde onun koyduğu ilkelerle, onun hedeflediği ideale ulaşma çabasını her dönemde sürdürmüştür. Eğitim BirSen, sadece Türkiye’de emek ve özgürlük mücadelesinin öncüsü olmakla kalmamış; tüm dünyada emek örgütleriyle ilişkiler kurmuş, küresel sorunlara evrensel çözümler önermiş, emeğin değerini ülke sınırlarını da aşan bir bilinçle savunmuştur. Her şeyin bittiği sanıldığı bir ortamda ‘biz varız’ diyen, 15 Temmuz işgal ve darbe girişimine karşı bir diriliş hareketiyle pozisyon alan, durduğumuz yeri belirleyen, bizleri meydanlara çıkaran işte bu anlayış ve mirastır. Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ı bir defa daha rahmet ve şükranla anıyoruz” dedi.

