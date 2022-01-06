Zehra öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı öğretmen Zehra Eda Yılal (43), 28 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 9 Aralık günü saat 13.00 sıralarında, Ortaca ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İsa Honaz'ın kullandığı 32 HU 213 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli sınıf öğretmeni, 1 çocuk annesi Zehra Eda Yılal'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yılal, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından kamyon şoförü Honaz, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Honaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zehra Eda Yılal, bugün saat 00.30'da hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınları ve sevenlerini yasa boğan Yılal, bugün ikindide Ortaca'da toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN

2022-01-06 14:17:04



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