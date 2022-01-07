Bodrum’da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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