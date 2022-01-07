Ağaçlar zarar görmeden taşınıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İlçesi Mehmet Özcan Caddesi üzerinde devam eden alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında, kaldırım ortasında kalan ağaçları zarar görmeden taşıyor.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan ilçesinde yapımına başlanan 10 milyon 480 bin TL’lik alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Mehmet Özcan Caddesi üzerinde yapımına başlanan yol ve kaldırım çalışmaları nedeniyle 5 adet palmiye ağacı zarar görmemesi için bulundukları bölgeden güvenle sökülerek Yatağan Atıksu Arıtma Tesisine dikildi.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan altyapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 1490 metre içme suyu, 802 metre kanalizasyon, 1520 metre yağmursuyu, yol ve kaldırım çalışmaları yapılacak. 10 Milyon 480 Bin TL’ye mal olan çalışmalar sonunda bölge yeni bir çehreye kavuşacak. Proje kapsamında Mehmet Özcan Caddesi üzerinde yol ve kaldırım çalışması başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipler burada bulunan 5 adet palmiye ağacını, güvenle bulundukları yerden kaldırarak Yatağan AAT’ye dikti. Kaldırım ortasında kalan ağaçları güvenle korunması için bulundukları bölgeden alan ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde üzerinde uygun olan yerlere farklı tip ağaçlar dikerek bölgenin yeşilliğini arttıracak.

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