Menteşe ‘ye 4 Bin ton ek içme suyu Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla Menteşe merkez mahalleler ile Kötekli, Yeniköy ve TOKİ bölgesine ek su kaynağı sağladı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında Menteşe’de su kesintilerin en aza indirilmesi için önemli bir çalışmayı tamamladı. İki etaplı olarak yapılan çalışma kapsamında daha önce Salihpaşalar ve Kafaca bölgesinde açılmış olan sondaj kuyularının 1520 metrelik yeni hat imalatı ile Merdivenli terfi merkezine iletimi sağlandı. Yerkesik hattında özel mülkiyette bulunan yaklaşık 750 metre hattın da yenileme işleminin yapıldığı çalışmada ayrıca 100 m3 modüler deponun kurulumu da tamamlandı.

İşin ikinci etabında ise daha önce Düğerek bölgesinde açılan ve tam kapasite çalıştırılamayan 5 sondaj kuyusunun merkez kademe üstü 3 bin m3 hacimli depoya iletimini sağlamak için çalışma yapıldı. İş kapsamında 5 bin 400 metre hat imalatı ve 150 m3 biriktirme deposu yapıldı. Sondaj kuyularının elektrik ve mekanik bağlantıları ile birlikte terfi binalarının imalatı yapılarak devreye alındı.

İki etaplı olarak yapılan çalışmalar sonrasında Menteşe’ye günlük 15 bin kişinin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede bin 814 ton ek su sağlandı.

Kötekli ve Yeniköy Mahalleleri ile TOKİ bölgelerinde yaz aylarında su kesintilerine önlem olarak önemli bir çalışma yapıldı. Bölgedeki sorunun önüne geçmek için Akçaova deposundan Kötekli, Yeniköy ve TOKİ bölgesinin içme suyunu karşılayan eski TOKİ deposuna aktarılan su miktarı arttırıldı. Tüp terfi yapılmasıyla bölgeye sağlanan su miktarı saniyede 92 litreden 120 litreye çıkarıldı. Günlük ekstra yaklaşık bin 209 ton ek su sağlanan bölge için yeni çalışmalar da yapılıyor.

Yeniköy Mahallesi ve çevresinde yaz aylarında yaşanan sıkıntının önüne geçmek ve bölgeye ek su kaynağı sağlamak için tüp terfi istasyonu çalışması yapılarak aktarılan su miktarı arttırıldı. Bölge için ayrıca önümüzdeki günlerde yeni su kaynakları için sondaj çalışması da yapılması planlanıyor.

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