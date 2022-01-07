Menteşe ‘ye 4 Bin ton ek içme suyu Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla Menteşe merkez mahalleler ile Kötekli, Yeniköy ve TOKİ bölgesine ek su kaynağı sağladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Menteşe ‘ye 4 Bin ton ek içme suyu Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla Menteşe merkez mahalleler ile Kötekli, Yeniköy ve TOKİ bölgesine ek su kaynağı sağladı.

İHA

Menteşe ‘ye 4 Bin ton ek içme suyu Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla Menteşe merkez mahalleler ile Kötekli, Yeniköy ve TOKİ bölgesine ek su kaynağı sağladı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında Menteşe’de su kesintilerin en aza indirilmesi için önemli bir çalışmayı tamamladı. İki etaplı olarak yapılan çalışma kapsamında daha önce Salihpaşalar ve Kafaca bölgesinde açılmış olan sondaj kuyularının 1520 metrelik yeni hat imalatı ile Merdivenli terfi merkezine iletimi sağlandı. Yerkesik hattında özel mülkiyette bulunan yaklaşık 750 metre hattın da yenileme işleminin yapıldığı çalışmada ayrıca 100 m3 modüler deponun kurulumu da tamamlandı.
İşin ikinci etabında ise daha önce Düğerek bölgesinde açılan ve tam kapasite çalıştırılamayan 5 sondaj kuyusunun merkez kademe üstü 3 bin m3 hacimli depoya iletimini sağlamak için çalışma yapıldı. İş kapsamında 5 bin 400 metre hat imalatı ve 150 m3 biriktirme deposu yapıldı. Sondaj kuyularının elektrik ve mekanik bağlantıları ile birlikte terfi binalarının imalatı yapılarak devreye alındı.
İki etaplı olarak yapılan çalışmalar sonrasında Menteşe’ye günlük 15 bin kişinin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede bin 814 ton ek su sağlandı.
Kötekli ve Yeniköy Mahalleleri ile TOKİ bölgelerinde yaz aylarında su kesintilerine önlem olarak önemli bir çalışma yapıldı. Bölgedeki sorunun önüne geçmek için Akçaova deposundan Kötekli, Yeniköy ve TOKİ bölgesinin içme suyunu karşılayan eski TOKİ deposuna aktarılan su miktarı arttırıldı. Tüp terfi yapılmasıyla bölgeye sağlanan su miktarı saniyede 92 litreden 120 litreye çıkarıldı. Günlük ekstra yaklaşık bin 209 ton ek su sağlanan bölge için yeni çalışmalar da yapılıyor.
Yeniköy Mahallesi ve çevresinde yaz aylarında yaşanan sıkıntının önüne geçmek ve bölgeye ek su kaynağı sağlamak için tüp terfi istasyonu çalışması yapılarak aktarılan su miktarı arttırıldı. Bölge için ayrıca önümüzdeki günlerde yeni su kaynakları için sondaj çalışması da yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağaçlar zarar görmeden taşınıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İlçesi Mehmet Özcan Caddesi üzerinde devam eden alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında, kaldırım ortasında kalan ağaçları zarar görmeden taşıyor.
YEREL HABERLER Ağaçlar zarar görmeden taşınıyor Muğla Büyükşehir ...
Yanlış park edilen araç ambulansın çıkışını engelledi
YEREL HABERLER Yanlış park edilen araç ambulansın çıkışını engelledi
Milas'ta sahte para operasyonu
YEREL HABERLER Milas'ta sahte para operasyonu
Devenin saldırdığı bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devenin saldırdığı bir kişi hayatını kaybetti
Bodrum Belediyesi’nin proje yarışmasına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi’nin proje yarışmasına yoğun ilgi
Antika pazarında tarihe yolculuk
YEREL HABERLER Antika pazarında tarihe yolculuk
Marmaris Belediyesi ekipleri İçmeler’de çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi ekipleri İçmeler’de çalışmalarına ...
Datça’da yöresel ürünler festivali ilgi görüyor
YEREL HABERLER Datça’da yöresel ürünler festivali ilgi görüyor
Bodrum’da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum’da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris'te veliler 'depreme dayanıksız' dedikleri okulun tahliyesini istedi
YEREL HABERLER Marmaris'te veliler 'depreme dayanıksız' dedikleri ...
Zehra öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti (2)
YEREL HABERLER Zehra öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti (2)
Zehra öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti (2)
YEREL HABERLER Zehra öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti (2)
Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul tepkisi
YEREL HABERLER Marmaris'te velilerden depreme dayanıksız okul ...
Kavaklıdere’de 5 km oto korkuluk yapıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi trafik güvenliğinin sağlanması için Kavaklıdere ilçesinde 4 bin 922 metre uzunluğunda oto korkuluk çalışmasını tamamladı.
YEREL HABERLER Kavaklıdere’de 5 km oto korkuluk yapıldı Muğla ...
Kız öğrencileri taciz eden şüpheli yakalandı; aynı suçtan 2 kaydı çıktı
YEREL HABERLER Kız öğrencileri taciz eden şüpheli yakalandı; aynı ...
Büyükşehir ‘Keçi projesi’ yaşamını değiştirdi Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kıl Keçisi Destekleme projesinden yararlanan ve 3 keçiyle üretime başlayan üniversite mezunu Cansu Biçer, 1 yılda keçi sayısını 20’ye çıkardı.
YEREL HABERLER Büyükşehir ‘Keçi projesi’ yaşamını değiştirdi Muğla ...
Kız öğrencilere tacizde bulunan şahsa adli kontrol kararı
YEREL HABERLER Kız öğrencilere tacizde bulunan şahsa adli kontrol ...
Zehra öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Zehra öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti
Kız öğrencilere tacizde bulunan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kız öğrencilere tacizde bulunan şahıs yakalanarak ...
Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 1 ...
Mehmet Akif İnan’ın 22’nci vefat yılı Şair, yazar, araştırmacı, öğretmen ve Eğitim Bir-Sen’in kurucu genel Başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 22’inci yılında Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi tarafından anıldı.
YEREL HABERLER Mehmet Akif İnan’ın 22’nci vefat yılı Şair, yazar, ...
Bodrum’da gençlerin kanlı randevusu: 1 ölü, 1 yaralı Sosyal medyada tartışan gençler birbirine girdi
YEREL HABERLER Bodrum’da gençlerin kanlı randevusu: 1 ölü, 1 ...
Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 1 ...
Marmaris Belediyesi, tüm dostlar için seferber oldu
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi, tüm dostlar için seferber oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.