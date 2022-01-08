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Başkan Gürün Basın Emekçilerinin gününü kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için bir kutlama mesajı yayımladı ve tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

İHA

Başkan Gürün Basın Emekçilerinin gününü kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için bir kutlama mesajı yayımladı ve tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

Demokrasiden güç alan özgür bir basının gelişmiş toplumlarda dördüncü kuvvet olduğunu ve toplumu doğru, gerçek haberlerle bilgilendirdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ülkemizde de basının siyasi iktidarın baskısı olmadan, tarafsız, ilkeli, doğru ve gerçek haberleri ile toplumu aydınlatacağı özgür bir ortamın oluşturulması gerektiğini belirtti ve tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Bizlerin her gün dünyada, ülkemizde, şehrimizde olup biten gelişmelere ulaşmamızı sağlayan, doğru, tarafsız, ilkeli haberleri ile bizleri bilgilendiren, aydınlatan çok değerli basın emekçilerimiz, duayen gazetecilerimiz, kıymetli kalemlerimiz var. Basının bir toplum için ne kadar önemli olduğunu belki de yaşayarak öğrenen ender toplumlardan biriyiz. Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu’nun en ücra kasabalarına, köylerinde yaşayan halka gazetelerle ulaşan bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan gazetelerimiz, haber ajansımız var. Bağımsızlık mücadelesini gazete sayfalarına işleyen kalemler daha sonra aynı sayfalara Atatürk devrimleri ile açılan fabrikaları, tarımda üreten Türkiye’yi, demir ağlarla örülen yurttaki sevinçleri yazdılar. Günümüzde ise ne yazık ki basın siyasi iktidarlar tarafından taraf olması için yönlendirilmekte, gazeteciler yaptıkları haberler nedeni ile tutuklanmakta, ülkemizde basın özgürlüğü listelerinde son sıralarda yer almaktadır. Oysa basın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Basın milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve doğru yolu göstermede, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, özetle bir milletin saadet hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde basın, başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” Milletimizin müşterek sesi, onları aydınlatan bir kuvvet, rehber ve okul olmalıdır. Ülkesinin geleceği, aydınlık yarınları için araştıran, doğru bilgilerle haberini yazan, gerçekleri tüm çıplaklığı ile halkına ulaştıran tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, doğru bildiği yoldan sapmayan bu uğurda canından olan tüm kahraman basın emekçilerimizi de saygıyla anıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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