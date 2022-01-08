Datça Reşadiye’ye 500 m3 yeni su deposu Datça Reşadiye Mahallesi’nde kullanım ömrünü tamamlayan ve yetersiz kalan su deposunun yerine MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeni su deposu inşa edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Datça Reşadiye Mahallesi’nde bulunan su deposu için yaz aylarında başlattığı çalışmayı tamamladı. Mevcutta bulunan 150 m3’lük su deposu inşaat ömrünü tamamlaması, teknik sorunlarının oluşması nedeniyle yetersiz kalıyor, bölgede kısmi problemlere yol açıyordu.

Güncel nüfusu bin 242 olan bölgenin 2040 yılı nüfusunun 2 bin 800 olacağı tahmin edilerek bu rakama göre bölgeye yeni bir içme suyu deposu inşa edildi. 500 m3 olarak inşa edilen ve modern teknolojiyle donatılan içme suyu deposu yaklaşık 1 milyon 250 bin TL maliyetle tamamlandı.

Kontrolleri yapılarak devreye alınan su deposu, bölgenin su ihtiyacını karşılamaya başladı.

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