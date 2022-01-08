Ege'nin ruhu Tırhandil'ler Bodrum'da yelken açtı

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Fırat AKAY / BODRUM (DHA) - Türkiye Yelken Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Tırhandil Cup 2022 Kış Trofesi, Bodrum'da başladı. Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 teknenin mücadele ettiği ilk ayak yarışında renkli görüntüler oluştu. Bu yıl 6'ncı yaşını kutlayan Tırhandil Cup Kış Trofesi'nin ilk ayak yarışına 8 kayıt yapılmasına rağmen koronavirüs vakaları ve 1 teknenin motor arızası nedeniyle 3 tekne yarışa katıldı.

Yarış öncesi Bodrum Denizciler Derneği'nde yarışçılar parkurlarla ilgili bilgilendirildi. Nebile, Gara Poşet, Hızır 1 isimli tekneler, Bodrum Kalesi önünde start alarak Karaada etrafından yaklaşık 12 mil turladıktan sonra, yarışı kale önünde tamamlayacak. Bodrum Kaymakamlığı himayesinde yapılan Tırhandil Cup Kış Trofesi'ni Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, Denizciler Derneği destekliyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Denizde teknelerden ve yarışlardan genel detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-01-08 15:18:44



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