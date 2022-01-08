İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, İstanbul'dan araçla uyuşturucu getiren M.K. ve O.G.T., polisin uygulama noktasında yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde 1 kilo 66 gram skunk, 160 gram kokain ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmaları kapsamında, ilçeye İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine, Torba uygulama noktasında önlem aldı. Şüphe üzerine saat 07.00 sıralarında durdurulan otomobilde; 1 kilo 66 gram skunk, 160 gram kokain ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan M.K. ve O.G.T.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-01-08 16:22:33



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