İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, İstanbul'dan araçla uyuşturucu getiren M.K. ve O.G.T., polisin uygulama noktasında yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde 1 kilo 66 gram skunk, 160 gram kokain ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmaları kapsamında, ilçeye İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine, Torba uygulama noktasında önlem aldı. Şüphe üzerine saat 07.00 sıralarında durdurulan otomobilde; 1 kilo 66 gram skunk, 160 gram kokain ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan M.K. ve O.G.T.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-01-08 16:22:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.