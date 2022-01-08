Datça’yı anlatan kitap yoğun ilgi gördü

Muğla’nın Datça ilçesinde gazeteci yazar Sebiha Arslan’ın Datça’yı anlatan kitabı “Kalp Ucu Datça” vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

GazeteciYazar Sebiha Arslan’ın Datça'yı anlattığı kitabı “Kalp Ucu Datça” piyasaya çıkar çıkmaz bugün ilk imza gününde yok sattı. Kitaptan elde edilecek gelirin bir bölümü SMA hastası Defne bebek için bağışlayacak.

Kitapta, yazarın 11 yıl önce Datça' ya yerleşmek istemesiyle annesinin "yapamazsın dön gel ", "ya ben ya Datça " restlerinin bile anne kızın arasına girdiği, Sebiha'nın hayat arabasının direksiyonunun , bir annesine bir kendisine geçiş öyküsünü, bir annenin evladını korumak için verdiği çabayı ve korkulanın aksine savaşan mücadele veren ve bu günlere ayaklarının üzerinde, onurluca yaşam mücadelesini veren o zamanlar genç, şimdilerde dem almış yaşa ulaşan bir kadının hikayesi, Datça’nın tarihi ve kültürel değerleri ile harmanlanarak anlatılıyor.

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