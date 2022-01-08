Fethiye'deki 'hortum' kamerada 

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Cavit AKGÜN /FETHİYE (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu. O anlar kameraya da yansıdı.

Fethiye'de bugün akşam saatlerinde sağanak sonrası Kızılada'nın yarım mil kadar açıklarında oluşan hortum, heyecan yarattı. Hortumun görüldüğü anda bölgeden geçenler, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2022-01-08 23:37:05



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