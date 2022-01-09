Bodrum'u dolu vurdu; evleri, iş yerlerini su bastı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'u dolu vurdu; evleri, iş yerlerini su bastı

İHA

Bodrum'u dolu vurdu; evleri, iş yerlerini su bastı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan dolu yerleri beyaza bürüdü. Sağanak yağış nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı.
İlçede gece saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış, zaman zaman dolu şeklinde yağdı. Bodrum’un birçok yerinde dolu yağışı nedeniyle yerler bembeyaz oldu. Araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi yoldaki yoğun su nedeniyle trafiğe kapandı.
Şiddetli sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Yalıkavak merkezinde daha önce de su baskınlarının olduğu bölgede mazgalların tıkanması sebebiyle yine su baskınları yaşandı. 10 civarında işyerini su basan bölgede işletme sahipleri, işyerlerine gelerek suyu boşaltmaya çalıştı.
İhbar üzerine belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Su basan işletmelerde tahliye ve temizlik çalışmasına başlandı. İlçedeki bazı mahallelerde de evlerde su baskınlarının yaşandığı öğrenildi.
Bahçelievler Mahallesi’nde içerisinde 2 kişinin olduğu otomobil, yoldaki suda mahsur kaldı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gece boyunca Bodrum merkeze 42 kilogram, Turgutreis Mahallesi’ne ise 82 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Bodrum'da sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar değil dolu esareti Marmaris’te ekipler yolları dolduran dolu ile mücadele başlattı
YEREL HABERLER Kar değil dolu esareti Marmaris’te ekipler yolları ...
Marmaris'te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (Ek fotoğraflar)
YEREL HABERLER Marmaris'te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (Ek ...
Marmaris'te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (Ek fotoğraflar)
YEREL HABERLER Marmaris'te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (Ek ...
Kar yağışına hasret Marmarisliler, yağan doluda doyasıya eğlendi Bu da 'dolu topu'
YEREL HABERLER Kar yağışına hasret Marmarisliler, yağan doluda ...
Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı tüm ilçede etkili oldu
YEREL HABERLER Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı tüm ilçede ...
Fethiye'deki 'hortum' kamerada 
YEREL HABERLER Fethiye'deki 'hortum' kamerada 
Fethiye'deki 'hortum' kamerada 
YEREL HABERLER Fethiye'deki 'hortum' kamerada 
Denizde hortum oluştu, o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Denizde hortum oluştu, o anlar kameraya yansıdı
Datça’yı anlatan kitap yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Datça’yı anlatan kitap yoğun ilgi gördü
Muğla'da ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Muğla'da ambulansa yol vermeyen 3 temizlik ...
Marmaris'te 8 saatte metrekareye 62 kilogram yağış düştü
YEREL HABERLER Marmaris'te 8 saatte metrekareye 62 kilogram yağış ...
Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali yapıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali yapıldı
İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı
YEREL HABERLER İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 2 ...
Bodrum’da deve güreşlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bodrum’da deve güreşlerine yoğun ilgi
Bodrum’da narkotik polisi, uyuşturucuya geçit vermedi
YEREL HABERLER Bodrum’da narkotik polisi, uyuşturucuya geçit vermedi
Ege'nin ruhu Tırhandil'ler Bodrum'da yelken açtı
YEREL HABERLER Ege'nin ruhu Tırhandil'ler Bodrum'da yelken açtı
Başkan Gümüş’ten ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gümüş’ten ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ ...
Rektör Çiçek’ten ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çiçek’ten ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ ...
Datça Reşadiye’ye 500 m3 yeni su deposu Datça Reşadiye Mahallesi’nde kullanım ömrünü tamamlayan ve yetersiz kalan su deposunun yerine MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeni su deposu inşa edildi.
YEREL HABERLER Datça Reşadiye’ye 500 m3 yeni su deposu Datça ...
Başkan Gürün Basın Emekçilerinin gününü kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için bir kutlama mesajı yayımladı ve tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün Basın Emekçilerinin gününü kutladı Muğla ...
Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu
DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Vatan topraklarını ihya etmeye devam ediyoruz’ DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Türkiye’nin dört bir yanında devam eden yatırımlar ile vatan topraklarını su yatırımları ile ihya etmeye devam ettiklerini açıkladı.
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Vatan topraklarını ihya ...
Marmaris’te çözülemeyen otel inşaatı davası
YEREL HABERLER Marmaris’te çözülemeyen otel inşaatı davası
Bodrum'da 'sosyal medya' tartışması cinayetinde 5 tutuklama
YEREL HABERLER Bodrum'da 'sosyal medya' tartışması cinayetinde 5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.