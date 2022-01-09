Köyceğizli öğrenciler bilek güreşinde ses getirdi

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Muğla’da düzenlenen bilek güreşi yarışmalarında Köyceğiz’de okuyan öğrenciler 10 madalya alarak derece elde etti.

Muğla’da Köyceğiz Anadolu Lisesi öğrencileri bilek güreşi yarışmalarında büyük bir başarıya imza attı. Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Genç Erkekler İl Birinciliği Bilek güreşi yarışmalarında, 8 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya alarak dereceye girdi ve ili temsilen bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Okul yöneticileri öğrenci ve öğretmenlerini başarılarından dolayı kutladı.

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