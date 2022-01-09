Turizm bölgesi Marmaris'te yangın ve sel sonrası dolu kabusu Temmuz ve ağustos aylarında yangınların yaşandığı Marmaris’i önce sel, şimdi de dolu vurdu

Muğla’da geçen temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 60 bin hektar alanın orman yangınlarında zarar gördüğü, bir ay önce de selin meydana geldiği Marmaris ilçesine fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Marmaris’te temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 60 bin hektar ormanlık alan yangınlarda zarar görürken, bir ay önce de özellikle İçmeler Mahallesi'nde meydana gelen sel sonucu evler ve iş yerleri zarar görmüştü. İlçeyi dün gece de dolu yağışı vurdu. Marmaris şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan fındık büyüklüğünde dolu yağışında bazı araçların camları kırıldı. Araç içindeki vatandaşlar panik yaşarken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

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