Bodrum’da ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü

İHA

Bodrum’da ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece şimşek çakmasıyla başlayan dolu ve sağanak yağmur ekipleri kırmız alarma geçirdi. Sağanak yağmur nedeniyle birçok iş yeri ve ev su basarken, yollardaki asfaltlar yerinden söküldü.
Bodrum’da dün gece başlayan ve öğlene kadar devam eden dolu ve sağanak yağmur sokakları adeta göle çevirdi. Yalıkavak, Gümüşlü ve Turgutresi’te derelerin taşmasıyla birçok evi ve iş yerini su bastı. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yolların asfaltları ve kaldırım taşları yerinden söküldü. Evlerindeki suları vidanjörle boşaltmak için hummalı bir çalışma içerisine giren ev sakinlerine Bodrum Belediye ekipleri de tam destek verdi. Teyakkuza geçen başta Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olmak üzere belediye ekipleri evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarıp, su altında kalan arabaları çekti. Sağanak yağmurun ardından Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras su basan evler, iş yerleri ve taşan derelerin bulunduğu bölgelerde incelemede bulundu.
Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, hasar oluşan bölgelerde inceleme yaptıklarını belirterek, “Dün gece 01.30’dan sonra yağışlarımız arttı. İlçemizin kuzeyinde biraz daha yoğunluk olması sebebiyle yağış oranı daha fazla oldu. İlçe merkezinde Aliyan Deresi biraz taştı. Gece ekiplerimiz de sahadaydı, biz de şimdi geziyoruz. Vatandaşlarımızın zararlarını görüp geçmiş olsun diyoruz” dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise su basan iş yerleri ve evler olduğunu belirterek, “Yalıkavak’ta 12 iş yerini su bastı. Daha önce de su basan yerdi. Biz geçen sene belli bir oranda müdahale etmiştik ama bu sefer yağmurun şiddetiyle daha fazlaydı. Yine kaldırmadı ilgili kanal ve menfez. Su basan evlere bakıyoruz. Fiziki problemleri tespit ediyoruz” diye konuştu.

Deniz çamura döndü
Dolu ve sağanak yağmur öncesinde ise Bodrum'da yaklaşık 3 saat boyunca hiç durmadan çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Yağan sağanak yağmurların ardından şelaleye dönen istinat duvarlarından akan sular denizle buluştu. Denizin rengi çamura bulanarak kahverengi oldu.
Evleri ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, bir anda bastıran yağmur sonrasında derelerin taştığını belirttiler. Yalıkavak’taki işletmesi sular altında kalan Sercan Özyurt, dördüncü kez bu baskını yaşadıklarını ifade ederek, “Aynı tas aynı hamam. Değişen bir şey olmuyor. Biz gece 03.00’da geldik buraya. Daha doğrusu bizi aradılar, bir geldik her yer çamur içinde. Bu temizlenmiş hali. Gece 03.00’dan bu yana temizliyoruz. Parkeler kabardı. İçleri şu an çamur dolu. Hepsinin sökülmesi gerekiyor. Kapı kapanmıyor parkeler şiştiğinden dolayı. Dolabımız çalışmıyor, bekleyeceğiz ne zaman çalışacak. Onun dışında başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Turgutreis Turgut Özal Bulvarı’ndaki evini su basan Şeref Calbak ise, “Uyuyordum, 2 dakika sürmedi, direkt rögarlardan su geldi. Ben de zaten kapıyı çektim gittim. Hasarımız çok” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris yaralarını sarıyor Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece başlayan dolu yağışı sonrası sağanak yağış ile taşan derelerde kanal açma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Marmaris yaralarını sarıyor Muğla’nın Marmaris ...
Bakımı yapılan lüks yatlar kargo gemisi ile gönderiliyor
YEREL HABERLER Bakımı yapılan lüks yatlar kargo gemisi ile ...
Marmaris'te sağanak ve dolu; metrekareye 200 kilogram yağmur düştü / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Marmaris'te sağanak ve dolu; metrekareye 200 kilogram ...
Marmaris'te sağanak ve dolu; metrekareye 200 kilogram yağmur düştü / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Marmaris'te sağanak ve dolu; metrekareye 200 kilogram ...
Marmaris'te sağanak ve dolu; metrekareye 200 kilogram yağmur düştü
YEREL HABERLER Marmaris'te sağanak ve dolu; metrekareye 200 kilogram ...
Marmaris'te sağanak ve dolu; metrekareye 200 kilogram yağmur düştü
YEREL HABERLER Marmaris'te sağanak ve dolu; metrekareye 200 kilogram ...
Marmaris'e 24 saatte 175 kilogram yağmur ve dolu yağdı
YEREL HABERLER Marmaris'e 24 saatte 175 kilogram yağmur ve dolu ...
Bodrum'u sağanak ve dolu vurdu; ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Bodrum'u sağanak ve dolu vurdu; ev ve iş yerlerini su ...
Turizm bölgesi Marmaris'te yangın ve sel sonrası dolu kabusu Temmuz ve ağustos aylarında yangınların yaşandığı Marmaris’i önce sel, şimdi de dolu vurdu
YEREL HABERLER Turizm bölgesi Marmaris'te yangın ve sel sonrası dolu ...
Köyceğizli öğrenciler bilek güreşinde ses getirdi
YEREL HABERLER Köyceğizli öğrenciler bilek güreşinde ses getirdi
Bodrum'u dolu vurdu; evleri, iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Bodrum'u dolu vurdu; evleri, iş yerlerini su bastı
Kar değil dolu esareti Marmaris’te ekipler yolları dolduran dolu ile mücadele başlattı
YEREL HABERLER Kar değil dolu esareti Marmaris’te ekipler yolları ...
Marmaris'te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (Ek fotoğraflar)
YEREL HABERLER Marmaris'te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (Ek ...
Marmaris'te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (Ek fotoğraflar)
YEREL HABERLER Marmaris'te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi (Ek ...
Kar yağışına hasret Marmarisliler, yağan doluda doyasıya eğlendi Bu da 'dolu topu'
YEREL HABERLER Kar yağışına hasret Marmarisliler, yağan doluda ...
Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı tüm ilçede etkili oldu
YEREL HABERLER Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı tüm ilçede ...
Fethiye'deki 'hortum' kamerada 
YEREL HABERLER Fethiye'deki 'hortum' kamerada 
Fethiye'deki 'hortum' kamerada 
YEREL HABERLER Fethiye'deki 'hortum' kamerada 
Denizde hortum oluştu, o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Denizde hortum oluştu, o anlar kameraya yansıdı
Datça’yı anlatan kitap yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Datça’yı anlatan kitap yoğun ilgi gördü
Muğla'da ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Muğla'da ambulansa yol vermeyen 3 temizlik ...
Marmaris'te 8 saatte metrekareye 62 kilogram yağış düştü
YEREL HABERLER Marmaris'te 8 saatte metrekareye 62 kilogram yağış ...
Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali yapıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali yapıldı
İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı
YEREL HABERLER İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.