Bodrumspor Sergen'i kiralık verdi

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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BODRUM, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Play-Off yarışındaki Bodrumspor, Sergen Yatağan'ı sezon sonuna kadar Teco Karacabey Belediyespor'a kiralık gönderdi.

Daha önce Harun'u da aynı takıma kiralık veren Bodrumspor, Medeni ile ise yollarını ayırmıştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-01-10 12:01:15



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