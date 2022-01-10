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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye Belediyesi’nden örnek uygulama

İHA

Fethiye Belediyesi’nden örnek uygulama

Sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve beslenmeleri için çalışmalarını sürdüren Fethiye Belediyesi, örnek bir projeye imza atıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “tehlike arz eden hayvan” olarak tabir edilen Amerikan PitbullTerrier, DogoArgentino, FilaBrasilerio, Japanese Tosa, AmericanStaffordshireTerrier ve AmericanBully ırkı köpeklere yönelik tedbirler Türkiye’de son günlerde ana gündem maddelerinden birini oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli imzalı genelgeyle, Amerikan PitbullTerrier, DogoArgentino, FilaBrasilerio, Japanese Tosa, AmericanStaffordshireTerrier ve AmericanBully ırkı köpekler “tehlike arz eden hayvan” olarak belirlenmişti. Genelgeyle bu tip köpeklerin kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacağı, halkın yoğun bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklara sokulamayacağı, bu hükümlere aykırı hareket edenlere ise 11 bin TL idari para cezası verileceği açıklanmıştı. Konuya duyarsız kalmayan Fethiye Belediyesi bu tür köpekleri Geçici Hayvan Bakımevi’nde ücretsiz olarak kısırlaştırılacak.

Konu hakkında hayvanseverleri sevindiren bir açıklama yapan Fethiye Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkilisi, veteriner hekim Emre Kangal şunları söyledi: “Hepimizin bildiği gibi, 2021 yılının son günlerinden başlayarak bugüne kadar ülke kamuoyunu meşgul eden konu başlıklarından biri, sokak hayvanlarının durumu idi. Bu konuda Bakanlık tarafından yeni bir genelge yayımlandı. Bakanlığın genelgesiyle beraber, yasaklanan ırkların çip takılarak, sahiplendirilmesiyle ilgili bazı önlemler ve cezai işlemler uygulanmaya başlandı. 14 Ocak'ta sona erecek olan bu süreç yaklaştıkça da yasaklı ırkların sokaklara bırakılması ülke genelinde oldukça arttı. Fethiye’de de maalesef sokağa atılan bu cins hayvanlar var. Bazı kişilerin bu cins can dostlarını sokaklara saldıkları ya da ıssız yerlere terk ettikleri şeklinde duyumlar alıyoruz. Yasaklı ırklarla ilgili çıkan yasa ve yönetmeliklere halkımız hassasiyet göstermelidir. Yürürlüğe giren genelgeyle, söz konusu hayvanların 14 Temmuz 2021’den önce sahiplenilmiş olmaları ve 14 Ocak 2022’ye kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınmaları kaydıyla sahiplerince bulundurulmasına imkan sağlanıyor. O yüzden vatandaşlarımız bu hayvanları sokaklara atarak ceza yemekten kurtulma çabasında olmasınlar. Bizlerle irtibata geçenlere mümkün olan kolaylıkları sağlıyoruz. Biz zaten geçen yıl da rutin bir şekilde sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve beslenmeleri için çalışmalarımızı sürdürdük. Bu çerçevede, geçen yıl, 1842 adet kedi ve 1050 adet köpek için kısırlaştırma, aşılama, işaretleme ve mikroçip uygulaması yaptık. Ayrıca, 3 bin 500 kadar hayvanın çeşitli tedavilerini gerçekleştirdik. Cinsi ne olursa olsun, bir ev ya da aile ortamına alışmış dört ayaklı dostlarımızın kendilerini sokaklarda veya barınakta bulmalarına gönlümüz razı gelmiyor. Hiçbir can dostumuz bir anlık hevesle alınıp sokağa terk edilmeyi hak etmiyor. Belediye Başkanımız Alim Karaca da bu görüşte olduğu için, kendisinin talimatlarıyla, bakımevinin rutin işleyişini aksatmayacak şekilde, “tehlike arz eden hayvan” olarak tabir edilen cinslerin kısırlaştırılması çalışmasını Belediye olarak ücretsiz biçimde biz üstleniyoruz. Sahipsiz hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımız 2022 yılında da en iyi şekilde devam edecek. Son olarak, Geçici Hayvan Bakımevi’nin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızın da devam ettiğini eklemek istiyorum. Bu konuda Belediyemiz ile resmi kurumlar arasında gerekli yazışmalar olağan akışında sürüyor. Bu konuda da kamuoyuna kısa zaman içinde iyi haberler verebileceğimizi söyleyebilirim. Çalışmalarımızda bize destek olan, anlayış gösteren tüm gönüllülerimize, mama ve malzeme desteğinde bulunan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yardımlarını devam ettirmelerini rica ediyoruz.”

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