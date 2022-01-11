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Valizinden uyuşturucu çıktı

DHA

Valizinden uyuşturucu çıktı


Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA´nın Bodrum otogarında doğu illerinden geldiği belirlenen bir yolcunun valizinde yapılan aramada 1 kilo 465 gram esrar ele geçirilirdi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Ş.S.´nin Diyarbakır´dan uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla Bodrum´a geleceği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Bodrum Otogarı´nda olduğu tespit edilen şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada 1 kilo 465 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-01-11 00:35:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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