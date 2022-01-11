Valizinden uyuşturucu çıktı

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA´nın Bodrum otogarında doğu illerinden geldiği belirlenen bir yolcunun valizinde yapılan aramada 1 kilo 465 gram esrar ele geçirilirdi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Ş.S.´nin Diyarbakır´dan uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla Bodrum´a geleceği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Bodrum Otogarı´nda olduğu tespit edilen şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada 1 kilo 465 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-01-11 00:35:11



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