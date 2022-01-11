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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aras, su taşkını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu

İHA

Başkan Aras, su taşkını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şiddetli yağışların devam ettiği Bodrum’da su taşkınlarının yaşandığı bölgeleri ve mağduriyet yaşayan vatandaşları ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti.

İslamhaneleri, Dereköy, Peksimet, Kadıkalesi, Turgutreis, Yalıkavak ve Torba'da belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Aras, bölgelerdeki vatandaşları tek tek ziyaret ederek ihtiyaçlarının tespitini sağladı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Yılmaz, Hüseyin Tutkun ve Turgay Kaya ile birim müdürlerinin de bulunduğu heyetle basına açıklama yapan Başkan Aras “Bölgemizdeki yağışlar üç gündür aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji yetkililerine göre Çarşamba gecesine kadar da devam etmesi bekleniyor. İlk gün dolu yağışıyla başladı ve sonrasında da şiddetli bir yağışla devam etti. Öncelikle; Yalıkavak, Geriş, Gümüşlük bölgesinde ve YahşiOrtakent bölgesinde yoğun yağış oldu. Özellikle de altyapı çalışmalarının olduğu bölgelerde şiddetli şekilde hissedildi. Çünkü bu bölgelerdeki çalışmalarda altyapının, kanalizasyonun yapılması için, elektrik tesisatı yer altına alınıp trafoların yenilenmesi için yapılan kazılar vardı. O bölgelerde, bu daha fazla hissedildi. İslamhaneleri’nde uzun yıllardır çözülemeyen altyapı, kanalizasyon problemi için yapılan çalışmalar maalesef bu duruma yol açtı. Sadece bu bölgelerde değil Mazı bölgesinde devam edecek şiddetli yağışlara karşı bütün belediye yetkilileri şu anda yarımadanın her tarafında teyakkuzda. Sadece belediye değil; karayolları, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, itfaiye ve diğer birimler bütünüyle şu an teyakkuzda” dedi.

"Bize üzülmek değil, bu işi çözme görevi verildi"
Belediyeye bağlı ilgili tüm birimlerin sahada olduğunu ifade eden Başkan Aras, “Vatandaşlarımızın sıkıntılarını burada dinlerken tabii ki biz de çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ama bize üzülmek değil bu işi çözmek görevi verilmiş. Şu anda onun için buradayız zaten. Bu gece de görev başındayız hep beraber; bütün belediye, başkan yardımcılarım, birim müdürlerim herkes görev başında olacak. Özellikle selden zarar gören vatandaşlarımızın evlerinin temizliğine de Temizlik İşleri ekiplerimiz yardımcı olacak" açıklamasında bulundu.

Gece saatlerinde, incelemelerine Kadıkalesi’nde bulunan bir sitede devam eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Aras, su tahliye çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtirken ekiplerin gece gündüz görevinin başında olduğunu ifade ederek, “Burayı da su basmıştı. Özellikle zemin katlar su altındaydı belli bir oranda. Destek Hizmetleri birimindeki arkadaşlarımızın getirttiği otomatik pompayla beraber suları şu anda tahliye ediyoruz. Büyük ölçüde tahliye tamamlanmış durumda. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum çalışmaları için. Gece gündüz demiyor, belediye ekiplerimiz görevinde, sahada.” dedi.

Dere yataklarının temiz tutulmasının önemine vurgu yapan, Başkan Aras gecenin ilerleyen saatlerine kadar incelemelerine devam etti.

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