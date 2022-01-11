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Muğla 2021’de 1 milyon 83 bin yabancı turist ağırladı Pandemi öncesi Yıllık 3 milyon 300 bin yabancı turisti ağırlayan Muğla, 2021 yılında 1 milyon 83 bin 589 yabancı turist ağırladı.

İHA

Muğla 2021’de 1 milyon 83 bin yabancı turist ağırladı Pandemi öncesi Yıllık 3 milyon 300 bin yabancı turisti ağırlayan Muğla, 2021 yılında 1 milyon 83 bin 589 yabancı turist ağırladı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla, 2021 yılında 1 milyon 83 bin 589 yabancı turist ağırlarken, bir önceki yıla oranla yüzde 56’lık bir artış yaşandı. Muğla’ya 2020 yılında 695 bin 314 yabancı turist ziyaret etmişti.
Rusya ve Ukrayna gibi ülkeler uluslararası seyahat ve uçuş yasağını Rusya 22 Haziran’da, Ukrayna ise 30 Nisan’da kaldırmıştı. Muğla’ya pandemi öncesi yıllık 1 milyon 500 bin turist gönderen İngiltere ise 23 Eylül’de uçuş yasağını kaldırırken, 100 günde 61 bin 384 İngiliz turist geldi.
Rusya ilk sırada
Muğla’ya turist gönderen ülkeler içinde en fazla turist 287 bin 799 kişi ile Rusya oldu. Rusya’yı 273 bin 939 kişi ile Ukrayna, 89 bin 605 kişi ile Almanya, 85 bin 326 kişi ile Polonya takip etti. Muğla’ya gelen turistlerin yüzde 52’sini Rusya ve Ukrayna karşıladı.
Turistler havayolunu tercih eti
Dalaman havalimanı 483 bin 840, MilasBodrum Havalimanı 525 bin 815, Marmaris limanından 58 bin 610, Bodrum limanından 2 bin 761, Mantar Burnu limanından 780, Fethiye limanından 2 bin 45, Göcek limanından Bin 162, Datça Limanından 2 bin 103, Güllük Limanından 3 bin 207, Turgutreis Limanından Bin 210 ve Yalıkavak Limanından 2 bin 56 kişi giriş yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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