Menteşe'de 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağış düştü

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 3 gündür etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle tarım arazileri, suyla doldu. Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Menteşe'de 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.
Menteşe'de 8 Ocak'ta gece saatlerinde başlayıp, bugün etkisini artıran kuvvetli yağış nedeniyle Karabağlar Yaylası, Düğerek, Yaraş, Ortaköy ile Yeniköy mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Düğerek'in Çayır mevkisinde tarım arazileri sular altında kalırken, Kiramettin Mahallesi'nde ise evin istinat duvarı yıkıldı. Karabağlar Yaylası, aşırı yağışın ardından sanayi girişinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Menteşe'de 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağmur düştüğünü duyurdu. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN
2022-01-11 17:32:55
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