Bodrum'da kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu, evleri su bastı (3)



EKİPLERİN SU TAHLİYE ÇALIŞMASI GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Bodrum'da etkili olan kuvvetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Yalıkavak ve Geriş Mahallesinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Bir binanın zemin katındaki daire tamamen sular içerisinde kaldı. Ekipler binadaki suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürürken, aynı bölgede sular altında kalan bahçelerde tahliye işlemi devam ediyor. Öte yandan, İslamhaneleri Mahallesi´nde belediye ekiplerince sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı. Aynı mahallede bulunan ve içerisini tamamen su basan bir marangozhanede ise suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin hem temizlik hem de su tahliye çalışması aralıksız sürüyor.

Atölyesini su basan Cuma Özen, "Alt atölyeydi komple su bastı orayı. Yukarıdan gelen su olduğu gibi bu bölümü kapladı. Yaklaşık 1 metre yükseldi su. Dünden beri su tahliyesi için uğraşıyoruz" dedi.Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-01-12 03:48:27



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