Marmaris Belediyesi, selde can dostları unutmadı

Marmaris’i beş gündür etkisi altına alan yağmur nedeniyle Hisarönü’nde şahıs arazisi üzerinde kurulmuş olan gönüllülere ait özel bakımevinde su baskını yaşandı. Gönüllülerin çağrısı üzerine can dostların yardımına Marmaris Belediyesi koştu.

Aralıksız devam eden yağışlar ilçenin pek çok noktasında etkili oldu. Yolları açan, dereleri temizleyen, selin etkisini gidermeye çalışan Marmaris Belediyesi, patili dostların da yardımına koştu. Gönüllülerin yardım talebi üzerine harekete geçen yetkililer iş makinası temin ederek Hisarönü’ndeki gönüllü derneklere ait özel bakımevinde de çalışma gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ve yardımseverler tarafından temin edilen gerekli dolgu malzemeleriyle su altında kalan alanda çalışma yapıldı.

İster bakımevlerinde ister sokakta olsun her canlının daha iyi koşullarda yaşaması için Belediyenin tüm imkanlarıyla aralıksız çalıştığını ifade eden Temizlik İşleri ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift, “Hisarönü’ndeki özel bakımevinde yaşanan su baskını karşısında bizden talep edilen gerekli desteği sağladık. Arkadaşlarımız gereken müdahaleyi yaptı. Onlar bizim can dostlarımız, canları hepimize emanet. Herkese geçmiş olsun” şeklinde konuştu.

