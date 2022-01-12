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Hava soğuyor, su sayaçlarına dikkat! Perşembe gününden itibaren Muğla genelinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece düşerek -5 -15’lere gerilemesi beklenirken, MUSKİ su sayaçları konusunda vatandaşları uyardı.

İHA

Hava soğuyor, su sayaçlarına dikkat! Perşembe gününden itibaren Muğla genelinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece düşerek -5 -15’lere gerilemesi beklenirken, MUSKİ su sayaçları konusunda vatandaşları uyardı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte sayaçların donmaması için abonelerine uyarılarda bulundu. MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, su sayaçlarının donma ve patlama riskine karşı abonelerin önlem alması gerektiği vurgulanırken, alınacak önlemlerle ilgili yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre Perşembe günü başlayarak bölge genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının da özellikle5 ila15 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu sebepten dolayı sayaçların korunması önem taşıyor.
Su Sayaçları İklim Şartlarına Göre Korunmalı
MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ısıtma, soğutma ve elektrik tesisatlarının yanı sıra su tesisatlarının da bir binanın can damarı olduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi; “Su tesisatları, ısıtma, soğutma ve elektrik tesisatları gibi binaların can damarı diyebileceğimiz bir yapısıdır. Bu yüzden su tesisatlarının da iklim değişikliklerine karşı korunması da en çok önem arz eden donanımdır. Ne yazık ki bu tesisatlarında en büyük düşmanı soğuk havalarda yaşanan donma olayıdır. Suyun donma noktası, pek çok olayda olduğu gibi su tesisatları ve sayaçlar içinde kritik bir derecedir. Don olayı binadaki su tesisatı hatlarına, özellikle su sayaçlarında tahribat oluşmasına, sayacın etkisiz ve verimsiz çalışmasına sebep olmaktadır”
Donan Sayaca Ateş Tutulmamalı
Soğuk havalarda sayaç içindeki suyun bekletilmemesi gerektiğine dikkat çeken MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından şu ifadelere yer verildi: “Don olayı, sayaç içinde bulunan suyun hacminin 1/12 kadar artması ile sayacın patlamasına neden olur. Suyun donmasıyla artan basınç sayaç ve boruyu patlatır. Bu nedenle sayacın patlama noktasına gelmemesi için öncelikle sayaç içinde bulunan suyun beklememesi, az miktarda suyun çok soğuk havalarda akıtılması gerekmektedir. Ayrıca ısıtmasız yerlerde ve evin dışında bulunan su sayaçlarını korumak için; beton, ahşap veya demirden muhafazalı kutular içine konulmalıdır. Donan bir sayaca ve tesisata ateş tutmamalı veya sıcak su dökülmemelisiniz. Donma nedeniyle su sayaçlarının hasar görmesi veya yanlış müdahale sonucu önemli miktarda su kaybına sebebiyet verecektir. Bunun yanı sıra bu tür mağduriyette vatandaşlarımız kesintisiz su hizmeti almalarında sıkıntıya düşebileceklerdir. Bunun önüne geçmek için su sayaçlarının donmaması için önceden önlem alınması gerekmektedir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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