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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortaca'da seralar ve narenciye bahçeleri su altında kaldı

İHA

Ortaca'da seralar ve narenciye bahçeleri su altında kaldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yağışlar sonrasında, bazı tarım arazileri, narenciye bahçeleri ve seralar su altında kaldı.

Muğla’da 4 günden bu yana devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü’nün su seviyesi yükseldi. Göl taşarak Köyceğiz Atatürk Kordonunu sular altında bıraktı. Ortaca’da seralar ve narenciye bahçelerini su bastı. Seralarını su basan üreticiler, ürünlerini kurtarma ümidiyle kendi imkanlarıyla yağmur sularını tahliye etmeye başladı. Ekşiliyurt Mahallesinde seralarını su basan üreticiler küreklerle suyu tahliye etti.
Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, su basan narenciye bahçesi ve seralarda incelemelerde bulundu.

Ekşiliyurt Mahallesinde çok sayıda seranın su altında kaldığını söyleyen Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, “Çiftçimiz ekonomik şartlar nedeni ile zor durumda idi şimdi de hava şartlar nedeni ile meydana gelen su baskınlarından dolayı çok daha zor durumda kaldı. Gübre, ilaç, mazot ve fidan gibi girdi maliyetleri yükselen çiftçiyi maalesef doğal afette vurdu. Artık çiftçi üretemez hale geldi. Bu şartlar altında çiftçilerimiz üretimi zor yapar. Çok üzgünüz. Allah beterinden saklasın” dedi.

Ekşiliyurt Mahallesinde 7 dönüm alanda domates üretimi yapan Mehmet Çalışkan, serasının tamamen su altında kaldığını belirtti. Çalışkan, “Devam eden yağmurlar nedeni ile çok büyük hasar meydana geldi. Domatesi 40 gün önce diktim. Allahtan ipi almışım, yoksa hepsi yerle bir olurdu. Zararımızı su çekilince göreceğiz. Şuan içine girip çalışılacak durumda değil.” dedi.

5 dönüm alanda domates üretimi yapan ve serası tamamen sular altında kalan Ramazan Güzel, “Zararım büyük. Sular çekilince ne olduğunu göreceğiz. Bu domatesler artık olmaz, suyun içinde ölür.” dedi.

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