Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği çalışmalarını tanıtt

"O şaka tapulu malım değil!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kiriş ve yönetim üyeleri bir dizi ziyarette bulunarak dernek faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Milas İlçe Jandarma Komutanı J. Yüzbaşı Seyhan Doğan, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan türbe yörüklerinden Hasan Balcı, Milas İlçe Emniyet Müdürü Nedayi Atakan ve Milas Belediye Başkan Yardımcısı emekli öğretmen Mehmet Ateş’i ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında derneğin sarı yağlığını ve 2022 yılı takvimini hediye eden Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği üyeleri, derneğin bugüne değin yapmış olduğu çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.