Milas'ta şehit ailesini yalnız bırakmadılar

İstanbul'da bugün hava nasıl, yağış ne zaman bitecek?

"O şaka tapulu malım değil!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milas İlçe Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından (KAÇEP) sorumlu komisyon üyeleri şehit ailesini ziyaret etti.

KAÇEP komisyon üyeleri, Tokat’ta helikopter kazası sonucunda 10 Haziran 2010 tarihinde şehit olan Jandarma Pilot Yarbay Levent Tabak'ın annesi Ayşe Tabak ve babası Mustafa Tabak’ı ziyaret ederek tekrardan başsağlığı dileyip, her daim yanlarında olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.