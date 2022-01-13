Köyceğiz’de aşırı yağışlar nedeniyle arı kovanları su içinde kaldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle arı kovanları da zarar gördü. Su içerisinde kalan arılar telef oldu.



İlçede günlerdir etkili olan yoğun yağış nedeniyle Köyceğiz Gölü taştı, dereler bol su taşıdı. Bu süreçte bazı narenciye bahçeleri de suyla doldu. Sultaniye Kaplıcası’ndaki tesisler sular altında kaldı. Gülpınar Mahallesi orman mevkii de aşırı yağışlar nedeniyle sularla kaplandı. Burada bulunan arılı kovanlar yağıştan zarar gördü. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bölgeye gelerek zarar gören arılı kovan tespit çalışmalarını yaptı.

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