Marmaris Yunus Nadi Caddesi’nde ikinci etap çalışmalar devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Yunus Nadi Caddesi’nde ikinci etap çalışmalar devam ediyor

İHA

Marmaris Yunus Nadi Caddesi’nde ikinci etap çalışmalar devam ediyor

Son aylarda sel felaketleriyle mücadele eden Marmaris Belediyesi rutin hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl ilk etap yenileme çalışması yapılan Yunus Nadi Caddesi’nde ikinci etap çalışmaları devam ediyor.
Marmaris Belediyesi’nin kent içi ulaşımın rahatlaması, yaya ve araç trafiğinin tehlikesiz ve konforlu bir şekilde yürütülmesi amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İlçenin ana arterleri arasında yer alan Yunus Nadi Caddesi’nde geçen yıl tamamlanan birinci etabın ardından yaklaşık bir ay önce başlayan ikinci etap çalışmaları da büyük bir hızla devam ediyor. 2021 yılı içerisinde 400 metrelik kısmı tamamlanan 1800 metre uzunluğundaki Yunus Nadi Caddesi’nin kalan 1400 metre uzunluğundaki güzergahında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol, üst yapı yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.
Toplam 22 bin metrekarelik yol düzenlemesi kapsamında, çelik hasırlı beton alt temelli 12 bin metrekare asfalt araç yolu, cep otoparkları, görme engelli vatandaşların kent içerisinde güvenle hareket etmelerini sağlayacak hissedilebilir yüzey uygulamalı kaldırım çalışmaları ve rampaları, yağmur suyu tahliye kanalları ile yükseltilmiş yaya geçitleri yapılıyor. Belediye çalışmalar kapsamında alt yapı hizmeti veren MUSKİ, ADM Elektrik, iletişim gibi kurumlarla da koordinasyon içinde çalışırken; projenin 1 Nisan 2022 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya Türkleri Derneği'nin topladığı kapaklar engellilere umut oluyor
YEREL HABERLER Dünya Türkleri Derneği'nin topladığı kapaklar ...
Büyükşehir, öğrencilere 4 ayda, 408 bin 500 TL destek verdi Muğla Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayından 31 Aralık’a kadar geçen sürede öğrencilere 408 bin 500 TL eğitim desteği verdi.
YEREL HABERLER Büyükşehir, öğrencilere 4 ayda, 408 bin 500 TL destek ...
Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri çalışmalarını ...
Tıp camiasını heyecanlandıran yeni bir gelişme daha Embriyolog Barut: “İnsan embriyo gen ifadesinin tek hücreli aşamada başladığı bulundu”
YEREL HABERLER Tıp camiasını heyecanlandıran yeni bir gelişme ...
Köyceğiz'de aşırı yağışların meydana getirdiği zararlarla ilgili ön inceleme başlatıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz'de aşırı yağışların meydana getirdiği ...
Milas’ta etkili olan sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı
YEREL HABERLER Milas’ta etkili olan sağanak yağış sonrası su ...
Köyceğiz’de aşırı yağışlar nedeniyle arı kovanları su içinde kaldı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de aşırı yağışlar nedeniyle arı kovanları su ...
Bodrumspor Seçkin'i aldı
YEREL HABERLER Bodrumspor Seçkin'i aldı
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Ortaca'da aşırı yağışta su kanalı 1,5 metre yükseldi, restoranları su bastı
YEREL HABERLER Ortaca'da aşırı yağışta su kanalı 1,5 metre yükseldi, ...
Ortaca'da aşırı yağışta su kanalı 1,5 metre yükseldi, restoranları su bastı
YEREL HABERLER Ortaca'da aşırı yağışta su kanalı 1,5 metre yükseldi, ...
Milas'ta şehit ailesini yalnız bırakmadılar
YEREL HABERLER Milas'ta şehit ailesini yalnız bırakmadılar
Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği çalışmalarını tanıtt
YEREL HABERLER Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği çalışmalarını ...
Marmaris'te su basan özel hayvan bakımevine belediyeden yardım eli
YEREL HABERLER Marmaris'te su basan özel hayvan bakımevine ...
Bodrum'da yağmurun bilançosu; 131 ev ve iş yerini su bastı
YEREL HABERLER Bodrum'da yağmurun bilançosu; 131 ev ve iş yerini su ...
Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
Dünyaca ünlü kaplıca sular atında kaldı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü kaplıca sular atında kaldı
Başı kavanoza sıkışan kediyi 5 saatlik çabayla kurtardı
YEREL HABERLER Başı kavanoza sıkışan kediyi 5 saatlik çabayla ...
Bodrum’da selin bilançosu ortaya çıktı 131 ev ve iş yeri sular altında kaldı
YEREL HABERLER Bodrum’da selin bilançosu ortaya çıktı 131 ev ve iş ...
Bisikletli Oğuzhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Bisikletli Oğuzhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 6 ...
Bisikletli Oğuzhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Bisikletli Oğuzhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 6 ...
Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı
YEREL HABERLER Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı
Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı
YEREL HABERLER Köyceğiz Gölü taştı, Menteşe'de de ahırları su bastı
2021’de Büyükşehir mezbahalarında 5 Milyon 671 Bin kg. et üretildi Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait modern ve hijyenik koşullarda hizmet veren mezbaha tesislerinde 5 Milyon 671 Bin 612 kg kırmızı et üretildi.
YEREL HABERLER 2021’de Büyükşehir mezbahalarında 5 Milyon 671 Bin kg. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.