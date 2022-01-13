Marmaris Yunus Nadi Caddesi’nde ikinci etap çalışmalar devam ediyor

Son aylarda sel felaketleriyle mücadele eden Marmaris Belediyesi rutin hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl ilk etap yenileme çalışması yapılan Yunus Nadi Caddesi’nde ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Marmaris Belediyesi’nin kent içi ulaşımın rahatlaması, yaya ve araç trafiğinin tehlikesiz ve konforlu bir şekilde yürütülmesi amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İlçenin ana arterleri arasında yer alan Yunus Nadi Caddesi’nde geçen yıl tamamlanan birinci etabın ardından yaklaşık bir ay önce başlayan ikinci etap çalışmaları da büyük bir hızla devam ediyor. 2021 yılı içerisinde 400 metrelik kısmı tamamlanan 1800 metre uzunluğundaki Yunus Nadi Caddesi’nin kalan 1400 metre uzunluğundaki güzergahında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol, üst yapı yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.

Toplam 22 bin metrekarelik yol düzenlemesi kapsamında, çelik hasırlı beton alt temelli 12 bin metrekare asfalt araç yolu, cep otoparkları, görme engelli vatandaşların kent içerisinde güvenle hareket etmelerini sağlayacak hissedilebilir yüzey uygulamalı kaldırım çalışmaları ve rampaları, yağmur suyu tahliye kanalları ile yükseltilmiş yaya geçitleri yapılıyor. Belediye çalışmalar kapsamında alt yapı hizmeti veren MUSKİ, ADM Elektrik, iletişim gibi kurumlarla da koordinasyon içinde çalışırken; projenin 1 Nisan 2022 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

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