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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortaca'da arı kovanları sular altında kaldı

İHA

Ortaca'da arı kovanları sular altında kaldı

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ortaca ilçesinde çok sayıda arı kovanı içindeki arılar telef olurken, Köyceğiz’de ise aşırı yağışlar nedeniyle kıyı şeridi sular altında kaldı.

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları taştı, Sultaniye kaplıcalarının yanı sıra, Köyceğiz ilçesi kordon bölgesi, Ortaca’nın Dalyan Mahallesinin kordon bölgesi ile pek çok tarla sular altında kaldı, kovanlardaki arılar telef oldu.

Ortaca’ya bağlı Okçular Mahallesi’nde çok sayıda kovanın sular altında kaldığı öğrenildi. Bölgede arı yetiştiriciliği yapan Tahsin Özdemir, “50 tane arı kovanım vardı. Geçtiğimiz gece yağan yağışların ardından 36 kovanım sular altında kaldı ve telef oldu. Yine bir arkadaşımızın 250’ye yakın arı kovanı telef olmuş” dedi.

Köyceğiz’de göl taşkını devam ediyor
Köyceğiz ilçesinde de 4 günden bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Köyceğiz Gölü’nün su seviyesi yükseldi. Göl taşarak Köyceğiz Atatürk Kordonu’nu sular altında bıraktı. Köyceğiz Gölü’ne akan Namnam ve Kargıcak Çayları’nda devam eden yoğun su akışı nedeniyle ilçenin kıyı şeridinde pek çok mahalle ile arazi sular altında bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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