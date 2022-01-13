Marmaris'in narkotik köpeği 'Coco', suçluların korkulu rüyası oldu



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli 3 yaşındaki Belçika Çoban Köpeği 'Coco' 3'üncü kez ayın en başarılı narkotik köpeği seçildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucu madde operasyonlarında başarı gösteren Belçika Çoban Köpeği cinsi 'Coco' isimli dişi köpeği Muğla'da üçüncü kez ayın en başarılı narkotik köpeği seçti. Marmaris İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde görevli 3 yaşındaki Coco, yapılan değerlendirme sonucu geçen yıl Nisan ve Haziran ayında da Muğla'nın en başarılısı seçilmişti. Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, ilçe içi ve Muğla'nın turistik ilçelerinde yaptıkları denetim ile incelemelerde en fazla uyuşturucu madde bulan Coco, iki ayda 44 operasyonda yer aldı. Narkotik polis köpeği, yol, iş yeri ve ev denetimlerinde hassas burunlarıyla uyuşturucu maddeleri kısa sürede buldu. Narkotik köpeğini diğer cinslerinden ayıran ve suçluların korkulu rüyası haline gelmesinin en başlı nedenlerinden biri de baharat ve alüminyum folyolara sarılı uyuşturucu maddeleri tespit etme yeteneği olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2022-01-13 19:55:45



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